Schwarzarbeit und Pfusch liegen in Österreich mit fast 60 Prozent Akzeptanz der Bevölkerung noch immer an der Spitze der "Kavaliersdelikte". Für fast 30 Prozent der Bevölkerung ist es durchaus okay, selbst einer Schwarzarbeit nachzugehen, geht aus neuen Befragungsdaten des Linzer Ökonomen Friedrich Schneider hervor.Aktuell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...