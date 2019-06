Der nervöse Silberpreis folgt im Prinzip dem Goldpreis, aber stets mit einer sehr hohen Volatilität. Dafür ist es etwas für Spieler oder kurzfristige Trader, die so etwas gut nutzen können. Auch die charttechische Ausgangslage für Silber sieht jedenfalls so interessant aus, dass sich im Verlauf von etwa 12 Monaten ein Potenzial bis 80 % aufbaut. Das wäre das doppelte dessen, was Gold bietet.



