Im Gespräch mit Jasper M. Behr, Leiter Sales Office KPMG, Nord, erhalten wir einen interessanten Einblick in die regional verbundene Arbeit einer "Big Four" Prüfungs- und Unternehmensberatungsgesellschaft. Der Mehrwert für ihre Mandanten ist, dass KPMG im Netzwerk globales Know-how bündelt, und dies regional nah am Mandanten zur Verfügung stellt. Deutschlandweit arbeitet KPMG mit 11.700 Kollegen an den Schwerpunktthemen Audit, Tax, Deal Advisory und Consulting für die Mandanten. Ca. 500 Kollegen aus allen Bereichen sitzen dabei in der Region Hannover/Bielefeld für die Mandanten in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.

