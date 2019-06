Halbleiterwerte hatten in den vergangenen Monaten einen schweren Stand am Markt. Dies insbesondere durch die massiven Geschäftsstörungen wegen des Handelsstreits zwischen den USA und China. Davon war auch Dialog Semiconductor betroffen. Doch hat sich nun die Stimmung wieder deutlich aufgehellt.

Das liegt insbesondere an Informationen, dass sich US-Präsident Donald Trump und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping im Vorfeld des G20-Gipfels angeblich auf einen "Burgfrieden" im Handelskrieg geeinigt haben sollen und jetzt erst einmal weiter verhandelt wird. Aber auch positive Branchennachrichten liefern Unterstützung. So hatte am Mittwoch der amerikanische Halbleiterhersteller Micron Technology bei der Vorlage seiner jüngsten Bilanz ein deutlich optimistischeres Nachfragebild gezeichnet.

Das färbte auch auf andere Branchenmitglieder ab, wie eben auch Dialog Semiconductor. Was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...