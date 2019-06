Die Ludwigshafener gehen sehr vorsichtig vor, doch am Ende ist absehbar: Bis zu 10.000 Jobs werden in Ludwigshafen verschwinden. Nicht auf einmal, aber schrittweise und angemessen. Das Ergebnis ist gleichwohl: Der deutsche Standort Ludwigshafen bleibt zwar der größte im Konzern, verliert aber deutlich an Gewicht im Konzernverbund. BASF muss sich demnächst einen chinesischen Schriftzug aussuchen, denn das Schwergewicht verlagert sich nach China. Darin steckt keine Superperspektive, aber eine brauchbare Unterlage für die Zukunft der deutschen Chemie.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info