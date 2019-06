FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Verlauf des frühen Handels am Freitag drei Ticks niedriger bei 172,66 Prozent, verglichen mit 172,69 Prozent zum Schluss am Vortag. Gestartet war er in der Nacht mit 172,67 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 172,76, das -tief bei 172,63 Prozent. Umgesetzt worden sind gut 7.600 Kontrakte.

"Zwar notiert der Future wieder oberhalb der Aufwärtstrendlinie, der MACD ist aber im Verkauf und das Momentum lässt nach", heißt es bei der Helaba. Unterstützt sei der Bund-Future am Donnerstag-Tief bei 171,92 Prozent. Der erste Widerstand liege am Allzeithoch bei 172,91 Prozent.

Fundamental stehen Inflationsdaten aus der Eurozone im Blick sowie der Einkaufsmanager-Index aus Chicago und der Michigan-Index für das Konsumentenvertrauen. Daneben wartet der Markt darauf, ob die Präsidenten Chinas und der USA auf dem G20-Gipfel in Osaka eine Lösung des Handelsstreits auf den Weg bringen können.

