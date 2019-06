Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Goldman Sachs nach den Ergebnissen des US-Banken-Stresstests auf "Buy" belassen. Unter den US-Banken seien JPMorgan und Goldman Sachs die größten Gewinner des Tests, danach folgten Bank of America, Morgan Stanley und Wells Fargo, schrieb Analyst Matt O'Connor in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die meisten Institute hätten größere Aktienrückkäufe angekündigt als am Markt erwartet./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2019 / 03:36 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-06-28/08:58

ISIN: US38141G1040