Der Tech-Konzern Adobe (WKN: 871981) hat es schon wieder geschafft. Das Unternehmen übertrifft mittlerweile regelmäßig seine eigene Guidance und die Erwartungen der Analysten. In diesem Quartal war es nicht anders. Der Softwareriese meldete das 17. Quartal in Folge mit Rekordumsätzen und das Wachstum des Unternehmens zeigt keinerlei Anzeichen einer Verlangsamung. Die Aktien stiegen unmittelbar nach der unerwartet guten Performance von Adobe um mehr als 5 %, also schauen wir uns doch mal an, was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...