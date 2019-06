Ein kurzes charttechnisches Update zur Bayer Aktie, die gestern einer der Top-Werte an der Frankfurter Börse war. Den XETRA-Handel beendete der Titel mit 8,7 Prozent im Plus bei 60,86 Euro, im Tagesverlauf erreichte der Aktienkurs von Bayer in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...