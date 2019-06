Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Woche war geprägt durch das Warten auf den G20-Gipfel im japanischen Osaka am 28./29.06., für den sich immer klarer eine Wiederaufnahme der Handelsgespräche zwischen den USA und China abzeichnete, so Sintje Boie, Senior Analystin bei der Hamburg Commercial Bank.Die Unsicherheit darüber, ob dabei Fortschritte erzielt werden könnten, sowie die angesichts der erneuten US-Sanktionen zunehmenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran hätten zwischenzeitlich erneut zu einer Flucht in Sicherheit geführt. ...

