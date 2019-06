Toyota plant in den nächsten vier Jahren 2 Milliarden US-Dollar in die Entwicklung von Elektrofahrzeugen in Indonesien zu investieren. Den Anfang machen aber erst einmal Hybridautos. Das gab laut "Reuters" der zuständige indonesische Minister bekannt. "Von 2019 bis 2023 werden wir unsere Investitionen schrittweise auf 28,3 Billionen Rupiah (2 Milliarden US-Dollar) erhöhen", wurde Toyota-Präsident ...

