Auch am Donnerstag hielten sich die Anleger eher zurück. Der DAX bewegte sich in einer Handelsspanne von rund 120 Punkten. Am Ende des Tages ging er dann mit leichten Zugewinnen von 0,2 Prozent aus dem Handel. Schlusskurs: 12.271 Punkte.



Marktidee: Deutsche Bank. Es gibt endlich einmal gute Nachrichten von der Deutschen Bank. Der Konzern hat auch die zweite Runde des US-Stresstests bestanden. Anleger hatten schon im Vorfeld darauf gehofft, die Aktie war dementsprechend gestiegen. Jetzt befindet sich der Kurs allerdings direkt vor einem großen Widerstandscluster. Erst ein Tagesschluss darüber würde neue bullishe Signale senden.