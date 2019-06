Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Freitag ein recht impulsloser Start ab: Vor Xetra-Handelsbeginn wurde der Dax +0,21% 0,1 Prozent höher taxiert bei 12.284 Punkten. Nach dem Rückschlag von seinem Neunmonatshoch bei 12.438 Punkten aus der Vorwoche kam der Leitindex vor dem G20-Gipfel an diesem Wochenende zuletzt kaum mehr vom Fleck.Der Grund: Vor dem für diesen Samstag angesetzten Treffen von ...

