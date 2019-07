In der neuen Börsenwoche dürfte zunehmend die allmählich ins Laufen kommende Bilanzsaison der Unternehmen den Takt an den Märkten bestimmen. Zunächst öffnen in den USA mehrere Großbanken ihre Bücher, was auch die Kurse der hiesigen Geldhäuser beeinflussen könnte. Was heute hierzulande die Kurse bewegen könnte, folgt nun. So sieht es am Morgen an der Börse aus: Mit guten Vorgaben aus China und dem späten US-Aktienhandel am Freitag dürfte es am deutschen Aktienmarkt zum Wochenbeginn leicht aufwärts ...

