Zürich (awp) - Für den Börsenneuling Aluflexpack hat das Abenteuer an der Schweizer Börse gut begonnen. Die Aktien des Verpackungsherstellers sind am Freitag mit einem Kurs von 22,10 Franken in den Handel gestartet. Den Ausgabepreis hatte man bei 21 Franken festgelegt. Bis um 9.15 Uhr können sich Aluflexpack nicht ganz über der Marke von 22 Franken halten. Die Aktie kostet derzeit 21,80 Franken, während der Gesamtmarkt (SPI) 0,21 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...