Der GBC-Analyst Matthias Greiffenberger hat mit dem Vorstand der wallstreet:online AG, Herrn Michael Bulgrin, über die bevorstehende Integration und die finanziellen Erwartungen beim jüngsten Zukauf ARIVA.de. gesprochen.

GBC: Herr Bulgrin, mit der ARIVA.DE-Übernahme wird sich die wallstreet:online AG deutlich vergrößern. Die ARIVA.DE hat rund dreimal so viele Mitarbeiter wie die wallstreet:online und mit dem Bereich regulatorische Dienstleistung eine neues Geschäftsfeld für die wallstreet:online. Wie wird sich die wallstreet:online Gruppe mittelfristig positionieren und wie gelingt die Integration und Koordination?Michael Bulgrin: Wir haben in der Vergangenheit bereits gezeigt, dass wir neue Töchter schnell integrieren und weiterentwickeln können. Dies wollen wir auch mit ARIVA.de tun, auch wenn es unsere bislang größte Übernahme ist. Das unmittelbare Feedback unserer Werbekunden nach Bekanntgabe der Transaktion war durchweg positiv. Unser Werbegeschäft profitiert von den monatlich 3,5 Mio. Lesern, die wir mit unseren nunmehr 4 Portalen erreichen. Das sind 70% aller ca. 5 Mio. Aktienanleger und selbstentscheidenden Investoren in der DACH-Region. Darüber hinaus verfügen wir mit Übernahme der ARIVA-Community über die einzige Finanz-Community im deutschsprachigen Raum. Wir haben uns das Unternehmen sehr genau angesehen und uns bewusst für die Übernahme inklusive des Bereichs regulatorische Dienstleistungen entschieden. Die Regulatorik und die anderen B2B-Dienste für Banken und Finanzunternehmen machen zusammen ca. 5 Mio. Euro Umsatz aus. Der allergrößte Teil davon ist jährlich wiederkehrend und umfasst Verträge mit Blue Chip-Kunden wie UBS, der Deutschen Börse AG und der SIX Schweizer Börse, was eine deutliche Diversifikation unseres Geschäftsmodells bedeutet.GBC: Mit der erfolgreichen Übernahme der ARIVA.de sollte die wallstreet:online Gruppe, neben finanzen.net, das größte Finanzportal Deutschlands sein. Wie wichtig ist es für die Vermarktung der Marktführer zu sein?Michael Bulgrin: Im Werbegeschäft ist Reichweite ein ganz wichtiger Faktor, zumal unsere Nutzer über überdurchschnittlich hohe Einkommen und Vermögen verfügen. Dies macht die w:o Gruppe als Werbepartner für Unternehmen - auch außerhalb der Finanzbranche - hoch interessant. Darüber hinaus optimieren wir für unsere Kunden durch maßgeschneiderte Kampagnen innerhalb unseres Netzwerks nochmals die Werbewirksamkeit. Mit ARIVA.DE haben wir die Nr. 5 im Markt mit monatlich mehr als 48 Mio. Seitenaufrufen übernommen. Zudem hat sie die zweitgrößte Finanz-Community nach wallstreet-online.de. Gemeinsam mit unseren Portalen wallstreet-online.de, boersennews.de und finanznachrichten.de sind wir jetzt bei rund 165 Mio. PIs pro Monat. Damit ...

