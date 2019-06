UmweltBank Aktiengesellschaft: Hauptversammlung der UmweltBank AG: Dividende, Kapital und Aufsichtsrat wachsen DGAP-News: UmweltBank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Kapitalerhöhung UmweltBank Aktiengesellschaft: Hauptversammlung der UmweltBank AG: Dividende, Kapital und Aufsichtsrat wachsen (News mit Zusatzmaterial) 28.06.2019 / 10:06 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Aktionärinnen und Aktionäre der UmweltBank AG stimmten auf der gestrigen Hauptversammlung allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu. Unter anderem beschlossen sie, eine Dividende in Höhe von 0,33 Euro je Aktie auszuschütten. Dies ist die 10. Dividendenerhöhung in Folge. Bereits im Vorfeld entschieden sich Vorstand und Aufsichtsrat dazu, eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital durchzuführen. Aktionäre können von ihrem Bezugsrecht Gebrauch machen und die Dividende für den Kauf neuer Aktien nutzen. Das Bezugsverhältnis liegt bei 8:1. Wirkung durch Wachstum Das Motto der Hauptversammlung lautete Wirkung braucht Wachstum und bringt die aktuelle Entwicklung von Deutschlands grünster Bank auf den Punkt. "Wir konnten unseren Aktionären von vielen positiven Entwicklungen berichten und freuen uns über das große Vertrauen der Teilhaber", fasst Vorstandssprecher Jürgen Koppmann zusammen. Unter der neuen Marke UmweltSpektrum wird die UmweltBank schon bald ökologische Investmentfonds anbieten. "Unsere Produkt- und Projektpipeline ist prall gefüllt", so Koppmann. "Gleichzeitig sehen wir eine langsame Entspannung bei der Zinsmarge, so dass die Vorzeichen für eine weiter positive Geschäftsentwicklung gegeben sind." Für 2019 gehe man deshalb von einem leicht steigenden Zins-, Finanz- und Bewertungsergebnis sowie einem wachsenden Provisions- und Handelsergebnis aus. Diese Entwicklung werde allerdings durch den steigenden Personal- und Verwaltungsaufwand gedämpft, da die UmweltBank für ein nachhaltiges Unternehmenswachstum auch in neue Mitarbeiter und moderne IT-Systeme investieren muss. Ihr Ziel ist es, bis zum Jahr 2026 die Kundenzahl von aktuell 115.000 auf 250.000 mehr als zu verdoppeln. Neue Expertise im Aufsichtsrat Um dem Wachstum der Bank gerecht zu werden, wird der Aufsichtsrat mit weiteren Experten verstärkt. Die Hauptversammlung hat beschlossen, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder von drei auf sechs zu erhöhen. Susanne Horn, Unternehmerin aus dem Bereich Bio-Lebensmittel, Dr. Michael Kemmer, erfahrener und bestens vernetzter Banker, und Silke Stremlau, Expertin für nachhaltige Finanzen, wurden neu in das Aufsichtsgremium gewählt. Herausforderung globaler Umweltschutz Ziel der UmweltBank ist es, den Nachhaltigkeitsgedanken in der Gesellschaft nicht nur mit Finanzdienstleistungen weiter voranzutreiben. Deshalb hat die Bank ihre Kommunikationskanäle ausgebaut und engagiert sich in verschiedenen Netzwerken und Organisationen. Unter anderem ist sie Mitglied der Global Alliance for Banking on Values (GABV). Denn die Aufgabe, globalen Umweltschutz durch Investments in die entsprechenden Projekte zu fördern, ist am Besten im Verbund mit Gleichgesinnten umsetzbar. 2018 haben die von der UmweltBank finanzierten Projekte 517.124 Tonnen CO2e eingespart. Das entspricht dem täglichen CO2-Ausstoß der Einwohner von ganz Europa. Ihre ökologischen Ziele entwickelt die Bank auch 2019/2020 konsequent weiter. Unter anderem wird sie ihre Positiv- und Ausschlusskriterien an den Sustainable Development Goals (SDGs), den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, ausrichten. Alle Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 2019 www.umweltbank.de/hauptversammlung Über die UmweltBank AG Die UmweltBank ist eine unabhängige Privatbank im Eigentum von rund 11.000 Aktionären. Seit mehr als 20 Jahren verbindet sie Finanzen mit ökologischer und sozialer Verantwortung. Dem Umweltschutz hat sie sich nicht nur mit ihrem Namen, sondern auch in ihrer Satzung verpflichtet. Bei keiner anderen Bank können Anleger ihr Geld so konsequent umweltfreundlich arbeiten lassen. Deutschlands grünste Bank hat bereits rund 23.000 Umweltprojekte mit zinsgünstigen Förderdarlehen finanziert. Entlastung der Natur und finanzieller Erfolg sind bei der UmweltBank gleichberechtigte Ziele. Deshalb veröffentlicht sie ihre Ergebnisse regelmäßig in einem integrierten Nachhaltigkeits- und Geschäftsbericht. Seinen Erfolg misst das Unternehmen nicht nur an wirtschaftlichen Kennzahlen, sondern auch an den CO2-Emissionen, die durch die Finanzierung innovativer Umweltprojekte eingespart werden. Die UmweltBank-Aktie wird im Marktsegment m:access der Börse München gehandelt. Die aktuelle Kursentwicklung ist unter www.umweltbank.de/aktie abrufbar. Kontakt UmweltBank AG PR & Marketing Laufertorgraben 6 90489 Nürnberg Tel.: 0911 5308-266 E-Mail: kommunikation@umweltbank.de Internet: www.umweltbank.de Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: UmweltBank Aktiengesellschaft Laufertorgraben 6 90489 Nürnberg Deutschland Telefon: 0911 5308-123 Fax: 0911 5308-129 E-Mail: hallo@umweltbank.de Internet: www.umweltbank.de ISIN: DE0005570808 WKN: 557080 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange; SIX EQS News ID: 832811 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 832811 28.06.2019 ISIN DE0005570808 AXC0081 2019-06-28/10:06