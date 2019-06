Gute Nachrichten waren für die Aktionäre der Deutsche Bank in der jüngeren Vergangenheit Mangelware. Das spiegelt sich auch im Aktienkurs, der erst Anfang Juni auf einen neuen Tiefststand gefallen war. Dass das Institut den diesjährigen Stresstest der US-Notenbank Fed bestanden hat, überrascht Anleger und Analysten gleichermaßen - und sorgt am Freitagvormittag für ein kräftiges Kursplus. Am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss hatte die Fed die Ergebnisse des zweiten Teils ihres diesjährigen Bankenstresstests ...

Den vollständigen Artikel lesen ...