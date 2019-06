Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Der Negativzins greift immer weiter um sich: Selbst Länder, deren Kreditwürdigkeit als eher bescheiden gelten, können zumindest im kurzfristigen Bereich mit der Schuldenaufnahme Geld verdienen, so die Experten von Quant.Capital Management.Während die USA noch in jeder Laufzeit Zinsen zahlen würden, erhalte die Schweiz selbst für 30-jährige Anleihen Geld. "Das ist eine ungesunde Entwicklung, an die sich Anleger wohl gewöhnen müssen", sage Ivan Mlinaric, Geschäftsführer der auf Risikomanagement spezialisierten Quant.Capital Management GmbH. ...

