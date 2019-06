Bonn (www.anleihencheck.de) - Die EWU-Inflationsrate ist im Mai deutlich von 1,7% auf 1,2% gesunken, so die Analysten von Postbank Research.Die Kerninflationsrate habe in vergleichbarem Ausmaß auf 0,8% nachgegeben. Nachdem ein Sondereffekt aufgrund der Lage der Osterferien die Inflation im April kräftig nach oben getrieben habe, sei nun die zu erwartende Normalisierung erfolgt. Weder von Seiten der Energiepreise, noch von Seiten der Lohndynamik würden die Analysten im Moment Anzeichen sehen, dass es in den kommenden Monaten zu einer wesentlichen Beschleunigung des Preisauftriebs im Euroraum kommen werde. Im Jahresdurchschnitt dürfte die Inflationsrate daher von 1,8% auf 1,3% sinken und sich 2020 nur leicht auf 1,4% beschleunigen. (Ausgabe vom 25.06.2019) (28.06.2019/alc/a/a) ...

