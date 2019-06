Entgegen anders lautender Medienberichte wird die "Forschungsfertigung Batteriezelle" nicht in Ulm, sondern in Münster entstehen. Damit hat sich die nordrhein-westfälische Bewerbung um die Bundesförderung durchgesetzt. Das teilte die an dem Projekt beteiligte Fraunhofer-Gesellschaft mit. Nach einem detaillierten Auswahlverfahren habe das Bundeswirtschaftsministerium entschieden, dass die mit 500 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...