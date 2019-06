Die Spekulation ist aufgegangen. DER AKTIONÄR hat in seinem AKTIEN-Musterdepot bei Aurelius auf einen Verkauf der Konzerntochter Solidus Solutions und eine Erhöhung der Dividende gesetzt. Heute meldet die Beteiligungsgesellschaft Vollzug. Die Aktie reagiert mit einem Kurssprung und sollte nun ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen.Aurelius veräußert ihre Konzerntochter Solidus Solutions an von Centerbridge Partners beratene Private Equity Fonds. Der Verkaufspreis (Enterprise Value) wird zum Vollzugstag ...

