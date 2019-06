Die zu Michael Tojners Montana Tech-Gruppe gehörende Aluflexpack ist gut an der Schweizer Börse gestartet. Die Aktien des Verpackungsherstellers sind am Freitag mit einem Kurs von 22,10 Franken in den Handel gestartet. Den Ausgabepreis lag bei 21 Franken. Auch die Volkswagen -Tochter Traton feiert heute ihr Börsendebüt in Frankfurt. Der erste Kurs lag bei 27,0 Euro und damit am Niveau des Emissionskurs.

Den vollständigen Artikel lesen ...