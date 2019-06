EMX Royalty konnte sich über die Jahre ein großes Portfolio an Beteiligungen, Explorationsgebieten und Lizenzen aneignen. Erste Erfolge wurden bereits gefeiert. Bei einem Anstieg des Goldpreises sollten die Kanadier eine umso größere Ernte einfahren. Der Chart verspricht zumindest einiges.

250 Prozent in sechs Monaten

EMX Royalty (1,60 CAD/1,06 Euro; CA26873J1075) reagierte in der Vergangenheit auf Goldpreissteigerungen ziemlich dynamisch. Zwei Beispiele der vergangenen zehn Jahre zeigen dies recht deutlich. Als Anfang 2016 der Goldpreis begann sich zu erholen, schoss die EMX-Aktie mit nach oben. In der Spitze, von Anfang 2016 bis in den Sommer 2016, erreichte der Kursanstieg rund 250 Prozent. In der Goldhausse von Anfang 2009 bis Anfang 2011, als der Goldpreis sein bisheriges Allzeithoch markierte, fiel die Avance noch deutlich stärker aus. Rund 580 Prozent Plus standen damals auf dem Kurszettel.

Interessante Chart-Einsichten

Von aktuellen Kurssprung beim Gold sind dagegen bisher noch nicht viele Impulse auf die EMX Royalty-Aktie übergesprungen. Das dürfte daran liegen, dass der Aktienkurs eine Widerstandszone erreicht hat. Im Bereich über 1,60 kanadischen Dollar liegen zum einen das Hoch nach der 2016er-Rally und Hochpunkte des Jahres 2018 und von Anfang 2019. Zum anderen gibt es dort eine Zielmarkte, die von den Fibonacci-Zahlen abgeleitet sind. Denn nach dem Fall vom Hochpunkt 2011 bei gut 3,50 kanadischen Dollar auf rund 0,50 Dollar Anfang 2016 errechnen Charttechniker aus ...

