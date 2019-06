Stresstest bestanden: Diese Meldung verhilft der Bankaktie am Freitag zu einem kräftigen Plus. Damit setzt sich die Bodenbildung weiter fort. Doch trotz der bisher kräftigen Gewinne erscheinen die Papiere auch heute noch attraktiv und überzeugen insbesondere in der mittelfristigen Chartbetrachtung - 50 Prozent Plus mithilfe eines Derivats...

Den vollständigen Artikel lesen ...