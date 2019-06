Der US-Bankkonzern Wells Fargo & Co (ISIN: US9497461015, NYSE: WFC) will die vierteljährliche Dividende ab dem dritten Quartal um 13,3 Prozent auf 51 US-Cents erhöhen. Gleichzeitig kündigte Wells Fargo einen milliardenschweren Aktienrückkauf an. So sollen vom dritten Quartal 2019 bis zum zweiten Quartal 2020 für rund 23,1 Mrd. US-Dollar eigene Aktien zurückgekauft werden. Begründet werden die Maßnahmen mit dem erfolgreichen ...

