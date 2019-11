Wer denkt nicht gerne zurück an die Zeiten, als es noch Zinsen auf das Ersparte gab? Für jüngere Anleger ist es heute kaum vorstellbar, dass man vor 25 Jahren problemlos 6 % Zinsen im Jahr bekam. Und zwar auf dem Sparbuch! Doch damit ist es schon lange vorbei und in Zeiten der Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank ist es öde geworden, über Zinsanlagen nachzudenken. Einen Ausweg aus dem Dilemma könnten Dividenden sein, die ja von vielen Unternehmen an ihre Aktionäre gezahlt werden. Denn mit ...

