Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Procter & Gamble von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 114 auf 125 US-Dollar angehoben. Trotz einer überdurchschnittlich guten Kursentwicklung in den vergangenen zwölf Monaten habe die Aktie des Konsumgüterkonzerns relativ betrachtet noch Luft nach oben, schrieb Analyst Jason English in einer am Freitag vorliegenden Studie. Beim Marktanteil und beim organischen Umsatzwachstum habe P&G die Wende vollzogen. Dies dürfte nun auch bei der Profitabilität./ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2019 / 18:31 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

