Einer der wichtigsten Frühindikatoren für den Ölmarkt ist weder der Konflikt in Nahost, noch Venezuela und auch nicht der Ölpreis selbst, sondern die Ölbohrer, die stets die ersten sind, an deren Geschäft man erkennen kann, wohin die Öl-Zukunft zeigt. Die drei bekanntesten Adressen sind die größten: Schlumberger, Baker Hughes und Halliburton. Alle drei zeigen eine ungewöhnlich interessante charttechnische Ausgangslage. Mehr noch nicht, doch diese ist stets eine sehr sichere Ausgangslage für das, was bevorsteht.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info