Wegen des zunehmenden Online-Handels geht der Paketboom in Deutschland weiter. 2018 sind laut Bundesverband Paket & Expresslogistik (BIEK) 3,52 Milliarden Sendungen verschickt worden und damit fast fünf Prozent mehr als ein Jahr zuvor. In Deutschland ist Amazon ganz stark, in einem anderen Land leider nicht.Online boomt - und ein Ende des Trends ist nicht in Sicht. Ganz vorne mit dabei: die Deutschen. Der Deutsche bestellt im Durchschnitt 24 Pakete und Päckchen im Jahr. Das bedeutet Platz 2 weltweit.

Den vollständigen Artikel lesen ...