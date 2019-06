Volkswagens LKW-Marken MAN und Scania firmieren künftig unter dem Namen Traton (WKN: TRAT0N). Heute bringt der VW-Konzern (WKN: 766403) seine LKW-Sparte an die Börse. Bis zu 1,9 Milliarden Euro sollte der Schritt einbringen. Nun werden es mit maximal 1,55 Milliarden Euro erheblich weniger. Den Platzierungspreis legt VW auf 27,00 Euro je Traton-Aktie fest.

Der heutige IPO ist bereits der zweite Versuch einer Börsennotierung. Das erste Vorhaben im März wurde mit Verweis auf das schwache Marktumfeld auf Eis gelegt. Maximal 11,5% der Gesamtanteile an Traton sollen in neue Hände kommen. Traton-Chef Andreas Renschler hatte zunächst einen Erlös von bis zu sechs Milliarden Euro für 25% Beteiligung als Zielvorgabe veranschlagt. Mit dem frischen Geld will VW Traton zum "Global Champion der Transportbranche" formen.

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% oder +128% Gewinn:Abonniere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...