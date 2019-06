Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Auf- und Ab-Bewegung der Renditen am deutschen Rentenmarkt setzte sich auch gestern fort, so die Analysten von Postbank Research.Dabei hätten die Renditen im zehn-, fünf- und zweijährigen Laufzeitenbereich nach einem moderaten Anstieg zu Handelsbeginn allesamt per saldo um jeweils einen Basispunkt auf -0,32% sowie -0,65% beziehungsweise -0,73% nachgegeben. Neben schwächer als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten dürfte ein Grund der deutlichere Renditerückgang am US-Rentenmarkt gewesen sein, wo zehnjährige Treasuries 4 Basispunkte niedriger als am Vortag mit 2,01% rentiert hätten. Insbesondere der unsichere Ausgang der (Handels-)Gespräche beim heute beginnenden G20-Gipfel habe für eine steigende Nachfrage nach als sicher angesehenen Rentenpapieren gesorgt. (28.06.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...