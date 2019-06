Wien (www.anleihencheck.de) - Die Erste Group verlor einen Rechtsstreit in Rumänien und wird nun Rückstellungen aufstocken, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Im Verfahren sei es um die Geschäftsaktivitäten der rumänischen Bausparkasse BCR BpL, Tochter der BCR (Erste Group Beteiligung), und um die Frage gegangen, ob staatliche Bausparförderungen rechtskonform ausbezahlt worden seien. Das rumänische Höchstgericht habe dies nun verneint und damit eine erstinstanzliche Entscheidung revidiert. Damit könnte die Erste Group rund EUR 230 Mio. an Rückstellung bilden müssen. Dies entspreche rund dem Periodenergebnis des Vorjahres des rumänischen Geschäftssegments der Erste Group (EUR 220 Mio.). Auswirkungen auf den Ausblick habe der negative Einmaleffekt laut Erste Group aber nicht. (News vom 27.06.2019) (28.06.2019/alc/n/a) ...

