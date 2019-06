Wien (www.anleihencheck.de) - Für die USA und die Eurozone werden heute Inflationsdaten veröffentlicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Diese seien von erhöhter Relevanz. Immerhin hätten sich zuletzt sowohl die US-FED als auch die EZB mit dem gedämpften Preisauftrieb unzufrieden gezeigt und eine geldpolitische Lockerung in Aussicht gestellt. In der Eurozone dürfte die Schnellschätzung für den Monat Juni einen Anstieg der Kernrate ausweisen. Der im Vergleich zum Vormonat niedrigere Ölpreis werde den Berechnungen der Analysten zu Folge die Energiepreise stark dämpfen. Die Teuerung der Nahrungsmittel dürfte dagegen zugelegt haben. In Summe sollte die Gesamtrate bei 1,2% p.a. verharren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...