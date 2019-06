Stavanger (www.fondscheck.de) - "Vor einem Jahr habe ich meine jetzige Position als Chief Executive Officer von SKAGEN übernommen. Daher ist nun der richtige Zeitpunkt, um Bilanz zu ziehen und in die Zukunft zu blicken", so Tim Warrington, Chief Executive Officer von SKAGEN.Derzeit konzentriere sich SKAGEN stark darauf, überdurchschnittliche Anlageergebnisse zu erzielen, das Wealth Management in Norwegen und Dänemark weiter auszubauen und den internationalen Vertrieb voranzutreiben. ...

