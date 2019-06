Unter den Ausgabepreis rutscht die Traton-Aktie zum Börsengang am Morgen. Gelingt der zweite Anlauf, an die Börse zu gehen dennoch? Wie sind die Aussichten in Zeiten deutlich nachlassender Konjunktur? Oliver Roth und Antje Erhard an der Frankfurter Börse im Gespräch