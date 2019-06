Für einen gemütlichen Wochenendstart sind gerade bei der jüngeren Zielgruppe Shisha-Bars immer beliebter geworden. Das hippe Shisha-Rauchen ist allerdings nicht ganz ungefährlich. Die größte Gefahr stellt die ansteigende Konzentration von Kohlenstoffmonoxid in geschlossenen Räumen dar. Es entsteht unter anderem bei der unvollständigen Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Stoffen - hier die zu verbrennende Kohle - bei unzureichender Sauerstoffzufuhr. Alarmiert durch eine Vielzahl von Vergiftungen infolge von Kohlenmonoxid reagierte nun das Wirtschaftsministerium in Baden-Württemberg als oberste Gaststättenbehörde des Landes: Die Kommunen sind jetzt in der Pflicht, in jeder Gaststätte, in denen Shishas geraucht oder angeboten werden, CO-Warnmelder sowie ausreichend große Lüftungsanlagen zu installieren, mit denen CO aus dem Raum abgeführt werden kann.

Der Schutz der Gäste, Angestellten und Betreiber, steht hier im Vordergrund. Da dieser Erlass noch nicht von den anderen Bundesländern übernommen wurde und nicht überall eine ausreichende Belüftungsanlage in den Shisha-Bars vorhanden ist, sollte zumindest der CO-Gehalt regelmäßig überprüft werden. »Es ist unabdingbar, in den Räumlichkeiten den CO-Wert ständig im Blick zu behalten. Kohlenstoffmonoxid ist ein farb-, geruch- und geschmackloses sowie toxisches Gas. Mit einer regelmäßigen Messung kann schlimmeres ...

Den vollständigen Artikel lesen ...