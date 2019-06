Amy Y. Zhang gehört zu den erfolgreichsten Asset Managern in den USA. Die Lady mit dem wallenden Haaren fischt nach den Perlen im breiten Russell 2000 Growth Index in den USA. Nicht nur die Performance spricht für Top-Frau von Alger Management!

Die Outperformerin

Immer mehr Geld fließt in automatisierte ETF. Die Anleger locken dabei vor allem die niedrigen Kosten der Indexfonds. Doch aktives Portfolio-Management ist noch lange nicht tot. Man darf nur nicht mit der Masse mitschwimmen. Das zumindest beweist Amy Y. Zhang. Die Dame von Alger Management aus New York stellte sich jüngst der Journalisten-Schar in Frankfurt vor. Und sie hinterließ einen blendenden Eindruck, wie wir zugeben müssen. Denn vor allem überzeugt sie erst einmal mit dem wichtigsten Faktor: Performance! Seit drei Jahren managed Zhang den Alger Small Cap Focus Fund (LU1339879832). Seither legte Ihr Fonds um 28,12 Prozent pro Jahr zu (per Q1/2019). Der Russell 2000 Growth Index schaffte dagegen einen Return von 14,87 Prozent. Ähnliche Werte erreicht Zhang übrigens auch bei ihrem vorherigen Fonds bei einer anderen Gesellschaft.

Value-Investing in einer Welt des Wachstums

Dabei wendet die Outperformerin keine Zaubertricks an. Sie ...

