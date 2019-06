Wiesbaden (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)



Montag, 01.07.2019 (Nr.250) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), Mai 2019



Dienstag, 02.07.2019 (Nr.251) Einzelhandel (Umsatz), Mai 2019 (Nr.27) Zahl der Woche zum Tag der Schokolade (07.07.2019): Preisentwicklung von Schokolade, Jahr 2018



Mittwoch, 03.07.2019 (Nr.252) Habilitationen, Jahr 2018



Donnerstag, 04.07.2019 (Nr.253) Duale Berufsausbildung nach schulischer Vorbildung, Jahr 2018 (Nr.254) Tarifliches Urlaubsgeld, Jahr 2019



Freitag, 05.07.2019 (Nr.255) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex), Mai 2019 (Nr.256) Personal an Hochschulen, Jahr 2018



