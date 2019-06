Über -60% stehen heute bei der Aktie von Nemetschek (WKN: 645290) auf dem Kurszettel. Das erinnert manche Anleger sicherlich in fast schon fataler Weise an den Neuen Markt. Allerdings ist hier, anders als in der Endphase des Neuen Marktes, an dem Nemetschek seinerzeit ja gelistet wurde, keinerlei Panik angebracht. Denn der Grund für den heutigen "Kurssturz" der Aktie ist schlicht und einfach ein Aktiensplitt im Verhältnis drei für eins.

Jeder Anteilseigner von Nemetschek erhält also, wie auf der ordentlichen Hauptversammlung am 28. Mai 2019 durch die Aktionäre beschlossen, je gehaltener Aktie zwei weitere dazu. Dadurch verdreifacht sich die Anzahl seiner Aktien, was aber eben auch zu einer Drittelung des Kurses führt. Diese Effekt ist dabei durchaus gewünscht, denn so wird der Aktienkurs optisch günstiger, was neue Anleger anlocken soll.

