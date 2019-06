Catabasis Pharmaceuticals (WKN: A2PBC0) präsentiert aktuell auf dem größten Duchenne-Fachkongress der Welt, der Parent Project Muscular Dystrophy 25th Annual Conference in Orlando. Mit dabei ist die Crème de la Crème der in diesem lukrativen Sektor tätigen Pharmaelite. Das weckt Phantasie.

Im Rahmen erster Poster-Präsentationen veröffentlichte Catabasis gestern ein Update zum laufenden Enrollment seiner finalen Phase-3-Zulassungsstudie für Edasalonexent. Das Präparat hat das Potenzial zur neuen Grundtherapie für alle an der tödlichen Duchenne-Erkrankung leidenden Jungen zu werden. Darauf deuten immer mehr Studiendaten hin. Investoren stellen sich die Frage: Wann greift "Big Pharma" zu?

"Starker Fortschritt" und "signifikantes Interesse" - Enrollment unmittelbar vor Abschluss

Mit Edasalonexent hat Catabasis den derzeit aussichtsreichsten, steroidfreien Phase-3-DMD-Produktkandidaten für alle Erkrankten im Portfolio - und eilt mit großem Tempo in Richtung Zulassung. So mache das Screening der Patienten "starken Fortschritt" und die Rekrutierung an den weltweiten Studienzentren verlaufe "schnell". Medizinchefin Joanna Donovan kommentierte:

Das Interesse der Familien und die Begeisterung der Forscher weltweit sind groß, und die Einschreibung läuft sehr gut, da einige Länder bereits ausgelastet sind.

In den letzten neun Monaten hat Catabasis stolze 37 Forschungszentren weltweit für die laufende PolarisDMD-Studie an den Start gebracht und es fehlen nur noch drei. Somit rechnen wir mit einem offiziellen Enrollment-Abschluss im Verlaufe des kommenden Monats Juli. Ein Jahr später soll der Daten-Readout erfolgen, auf dessen Basis man ...

