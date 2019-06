Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für K+S von 22 auf 21 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Aktienkurs seien bereits auf 50 Dollar je Tonne sinkende Kalipreise abgebildet, während es Signale einer stabilen Preisbildung gebe, schrieb Analyst Patrick Rafaisz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dennoch senkte der Experte seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie aufgrund höherer Nettofinanzausgaben und Steuern./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2019 / 17:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0027 2019-06-28/12:09

ISIN: DE000KSAG888