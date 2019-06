Hamburg (ots) - Er prägt die deutschsprachige Rockmusik seit Jahrzehnten wie kaum ein anderer: Peter Maffay! Am 29. August präsentiert er sein brandneues Album "JETZT!" live vor Publikum und feiert dabei nicht nur sein 50. Bühnenjubiläum sondern auch seinen 70. Geburtstag. Für alle, die nicht vor Ort dabei sein können, überträgt CinemaxX das Konzert live aus der Berliner Columbiahalle ins Kino. Die Tickets für die Übertragung dieses ganz besonderen Konzertabends gibt es ab sofort an den Ticketkassen der teilnehmenden CinemaxX Kinos sowie unter www.cinemaxx.de/maffay.



Pünktlich zu seinem 70. Geburtstag und dem 50. Bühnenjubiläum kommt am 30. August 2019 Peter Maffays neues Album "JETZT!" mit 14 - jubiläumsunüblich - brandneuen Songs auf den Markt. Die Vielfalt der behandelten Themen in Kombination mit lauten und leiseren Tönen funktioniert generationsübergreifend - nicht nur die langjährigen Fans kommen auf ihre Kosten!



CinemaxX überträgt live aus der Berliner Columbiahalle, wenn Peter Maffay Titel wie "Für immer jung", "Morgen" und natürlich auch den titelgebenden Song "Jetzt!" zum Besten gibt. Im Vorfeld des Konzertes (22 Uhr) können sowohl die 3.000 in Berlin anwesenden Fans, als auch jene, die die Übertragung im Kinosessel verfolgen, die Dokumentation zum 50-jährigen Bühnenjubiläum sehen. Um 22:30 Uhr beginnt dann das Konzert. Bei CinemaxX wird auf allen Plätzen beste Sicht auf die Bühne und eine hervorragende Bild- und Tonqualität geboten.



"Wir feiern eine große Party und ich möchte um Mitternacht auf der Bühne stehen", so Peter Maffay - was liegt also näher, als am 29. August 2019 das neue Album zu präsentieren.



Um 0.00 Uhr gratulieren dann nicht nur die Fans in der Columbiahalle als erste, auch alle Zuschauer in den Kinosesseln feiern mit in den 70. Geburtstag ihres Idols hinein.



Die Tickets für die Live-Übertragung dieser ganz besonderen Geburtstagsparty gibt es ab sofort unter www.cinemaxx.de/maffay sowie an den Ticketkassen der teilnehmenden CinemaxX Kinos.



Teilnehmende Kinos sind: Augsburg, Bremen, Essen, Freiburg, Göttingen, Hamburg-Dammtor, Hannover, Kiel, Krefeld, München, Oldenburg, Regensburg, Stuttgart-Liederhalle, Trier, Wuppertal und Würzburg



