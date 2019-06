... und der Gold-Ausbruch:



Die Aktienindizes dümpeln bewegungsarm vor sich hin. In einzelnen Asset-Klassen sind aber große Sprünge zu sehen. Allen voran marschiert der Bitcoin. Hinter dem Kurs der Kryptowährung liegt eine Verdreifachung binnen weniger Wochen. Als Verursacher der Euphorie darf Facebook gelten. Das Unternehmen hat mit der Ankündigung, eine eigene Kryptowährung einzuführen, neues Vertrauen geschaffen und das Feuer wieder entfacht. Auch das Gold hat einen Zündfunken abbekommen. Der Bruch eines Widerstandes, verbunden mit einem neuen 6-Jahres-Hoch zieht die Anleger in den Bann. Spannende Zeiten stehen bei Tesla bevor. Hier stellt sich die Frage, ob ein weiterer Bluff von Elon Musk entlarvt wird, oder ob er im Duell mit den ihm so verhassten Shorties dieses Mal den Etappensieg davonträgt.



