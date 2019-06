BERLIN (Dow Jones)--CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich erneut gegen die Einführung einer Steuer auf Kohlendioxidausstoß ausgesprochen, um den Klimaschutz in Deutschland voranzubringen.

Bereits heute würden jährlich bis zu 70 Milliarden Euro an Energieabgaben, Steuern und Umlagen geleistet. "Ich glaube, bevor wir darüber reden sollten, ob wir an der ein oder anderen Stelle noch einmal eine zusätzliche Steuer einführen oder erhöhen, wäre es viel intelligenter zu schauen, ob diese 70 Milliarden Euro eigentlich im System so eingesetzt sind, dass sie CO2 vermeiden, dass sie wirtschaftsverträglich sind und sozial transparent und gerecht", sagte Kramp-Karrenbauer am Freitag auf dem Tag des deutschen Familienunternehmens in Berlin.

Über den Sommer will die Union ein eigenes Klimakonzept erarbeiten, das am 16. September beschlossen werden soll. Der Koalitionspartner SPD hatte eine CO2-Steuer ins Spiel gebracht.

Innerhalb der Koalition wird gestritten, wie die mit der Europäischen Union verbindlich vereinbarten Klimaziele erreicht werden können. Klar ist, dass das Kabinett noch in diesem Jahr Gesetzespakete verabschieden soll, damit Deutschland bis 2030 wie versprochen 55 Prozent weniger Ausstoß an den klimaschädlichen Treibhausgasen gegenüber dem Vergleichsjahr 1990 erreichen kann.

June 28, 2019

