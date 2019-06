Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Palma (pts019/28.06.2019/12:15) - Dropshipping ist eine Geschäftsform in der kein Wareneinkauf notwendig ist. Die Waren werden direkt ab Lager des Hersteller an den Kunden geliefert. Dennoch können Angstzustände, Herzrasen und Panikattacken auftreten. Insbesondere bei Neugründungen kann es schnell um alles oder nichts gehen. Denn seit Jahren ist bekannt, dass die meisten Unternehmen in den ersten fünf Jahren nach dessen Gründung nicht mehr aktiv sind. Ein Grund mehr, dass sich die spanische Expertiserocks SL zu einer vertieften Kooperation mit Gesundheitswissenschaftler und Psychologe Jürgen Bergauer aus Österreich entschieden hat. "Wir haben uns bewusst dafür entschieden, sowohl Softskills, Mindset als auch die energetische Frequenzbehandlung als Teil der Dropshipping-Betriebswirt-Ausbildung zu betrachten", so EXPERTISEROCKS-Geschäftsführerin Jasmin Hoffmann. Auslöser für diese Entscheidung war das Bergauer ein neues Computerprogramm veröffentlichte, mit dessem Hilfe Ursachen von Symptomen oder Krankheiten herausgefunden werden können. Etwas skeptisch war anfänglich auch Hoffmann, doch die Ergebnisse überzeugten Sie und inzwischen auch zahlreiche Anwender. In einem Sachverhalt wie den beschriebenen Angstzuständen, Herzrasen und Panikattacken gibt es verschiedene Sichtweisen. Im folgenden sollen neun näher vorgestellt werden. Denn: "Durch eine ganzheitliche Sichtweise und mit Hilfe eines mathematischen Algorithmus lassen sich Symptome oder Beschwerden errechnen und auch behandeln", erklärt Bergauer, Gesundheitswissenschaftler, Psychologe und Energetiker aus Österreich. Die Analyse und die "energetische Frequenzbehandlung" halfen dem Kunden mit nur einer Sitzung. Das Geheimnis liegt in einer ganzheitlichen Sichtweise, bei der eben nicht nur die körperlichen Beschwerden sondern auch die psychischen und energetischen Parameter berücksichtigt werden. Hierbei werden die Sichtweisen von neun verschiedenen Therapeuten simuliert und geprüft, wo genau die Ursache liegt: 1. Symptome Sind meisten nur die Spitze des Eisberges. Das Schema analysiert die Symptome, welche jedoch nicht immer spürbar sind und deutet die Richtung. 2. Hausarzt-Simulation Der Hausarzt kategorisiert die Symptome und entscheidet, welche Fachrichtung für die weitere Behandlung empfehlenswert ist. 3. Internist-Simulation Der Spezialist bzw. das Schema für die inneren Organe zeigt auf, welches Organ die Ursache ist und wo sich dieses Problem auswirken kann. 4. Organe-Radiologe-Simulation Das Schema zeigt die mechanische Funktionen auf und ob die Organe ihre Arbeit erledigen. 5. Naturheiler-Simulation Der Gesundheitsapostel schaut, ob die Ernährung passt, genügend Bewegung usw. vorhanden ist. 6. Unterbewusstsein-Dr. Hamer Simulation Dr. Hamer war ein Onkologe, der die unbewussten Konflikte hinter Krankheiten erforscht hat. Diese werden in der Simulation aufgezeigt. 7. Bewusstsein-Gehirnstrom-Simulation In vielen Fällen kann es sein, dass man zu viel oder verkehrt denkt. Verschiedene Fragen helfen dabei, Denkblockaden zu erkennen. 8. Stressoren-Lebensbereiche-Simulation Das Schema zeigt verschiedene Lebensbereiche auf, welche für Stress auslösend sind oder waren. 9. Lösung-Ideale Empfehlung Zum Abschluss bekommt man konkrete Tipps und Empfehlungen, welche auch umgesetzt werden sollten. "Es ist immer das Zusammenwirken von verschiedenen Ursachen, welche dann schlussendlich zu einem körperlichen Symptom führen", erklärt Bergauer. "Und wenn man die verschiedenen Parameter erkennt und korrigiert, verbessert sich auch der Zustand des Menschen." Die Korrektur bzw. die Behandlung besteht aus verschiedenen Frequenzen, Klängen und Tönen, welche über einen Lautsprecher oder Kopfhörer aufgenommen werden. Dadurch verändern sich dann die Schwingungen im Körper. Es ist ähnlich wie bei einer verstimmten Gitarre - wird das Instrument wieder gestimmt - klingt das Musikstück gut. Für einen "verstimmten" Menschen bedeutet dies, dass er sich wieder besser fühlt, was auch zu einer besseren Gesundheit führt. Energiemedizin Eine Grundannahme der Energiemedizin geht davon aus, dass alle Vorgänge im Körper durch elektrische Signale und Schwingungen vom Gehirn aus gesteuert werden. Egal ob der Herzschlag, die Atmung, oder auch die Verdauung, alle diese Prozesse werden vom Gehirn aus gesteuert. Stimmt die Signalübertragung zwischen Gehirn und Körper oder Organen nicht mehr - so können sich daraus Krankheiten oder Symptome entwickeln. Im Umkehrschluss bedeutet es dadurch auch, dass durch die Optimierung und Anregung durch Schwingungen und Signale - Gesundheit unterstützt und Krankheiten vermieden werden können. Über die Berechnung des Algorithmus wird auch bei energetisch.fit eine Schwingung ermittelt und über einen Lautsprecher oder Kopfhörer übertragen. Einen ähnlichen Effekt kennt man aus der Musiktherapie - denn Klänge oder auch Töne sind im Grunde genommen ebenfalls Schwingungen und Signale. energetisch.fit ist der gezielte Einsatz von Schwingungen im Rahmen einer therapeutischen Beziehung zur Vorbeugung, Wiederherstellung und Erhaltung körperlicher, geistiger und seelischer Gesundheit. Vorteile und Einsatzmöglichkeiten Durch die Selbstanwendung und/oder Anwendung durch einen Therapeuten können Befindlichkeitsstörungen genau errechnet und behandelt werden. Anhand des Algorithmus erkennt der Anwender, ob die Ursache auf körperlicher oder mehr psychologischer Ebene liegt - und kann dadurch über die Frequenz- bzw. Schwingungstherapie Impulse für einen schnellere und bessere Regeneration setzten. Die Anwendung von energetisch.fit ist beinahe selbsterklärend und ohne große Anlernzeit einsetzbar. Als Einschulung und Erklärung der Analyse dienen zahlreiche Videos und eine umfangreiche Datenbank mit erklärenden Texten. Dadurch findet sich sowohl der Laie als auch der Therapeut schnell zurecht. Natürlich soll durch die Anwendung von energetisch.fit nicht der Arzt oder Therapeut ersetzt werden, sondern das Programm soll mehr als Unterstützung zur Ursachenforschung und Ursachenbeseitigung gesehen werden. Ausführliche Informationen zum Dropshipping-Ausbildungsprogramm finden Interessierte unter https://dropshipping.university/ . Zum Thema energetische Frequenzbehandlung finden Interessierte ausführliche Informationen unter https://energetisch.fit/gesundheit-produkt/ . Die Software kann unter https://dropship.rocks/2KL2rX8 auch direkt gekauft werden. Das Programm kann optimal in allen Lebensbereichen wie z.B. Gesundheit, Beruf, Persönlichkeitsentwicklung, Geld oder Partnerschaft eingesetzt werden. energetisch.fit verbindet uraltes Wissen aus der Naturheilkunde mit den modernen, erforschten Naturwissenschaften der Quantenphysik, Neurologie, Psychologie, Radionik, Bioresonanz und der Mind-Body-Medizin. (Ende) Aussender: EXPERTISEROCKS SL Ansprechpartner: Jasmin Hoffmann Tel.: +49 305 200 489 28 E-Mail: info@expertise.rocks Website: elite-dropshipping.rocks/ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190628019

(END) Dow Jones Newswires

June 28, 2019 06:15 ET (10:15 GMT)