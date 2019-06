Zum Wochenausklang zeichnet sich ein leicht positiver Handelsauftakt an der Wall Street ab. Die Futures auf die großen US-Aktienindizes liegen zwischen 0,1 und 0,3 Prozent im Plus. Anleger blicken dem G20-Treffen, das am Freitag im japanischen Osaka begonnen hat, verhalten optimistisch entgegen.

Während des Gipfels werden auch US-Präsident Donald Trump und sein chinesisches Pendant Xi Jinping zusammentreffen. Einen Durchbruch im Handelsstreit erwartet indessen kaum jemand. Es sei nicht damit zu rechnen, dass in die festgefahrenen Verhandlungen wieder Bewegung kommen, meint etwa Monica Defend, leitende Strategin von Amundi. Sie will sich auf andere Faktoren konzentrieren, etwa auf Konjunkturdaten. Um die möglichen negativen Folgen des Handelsstreits einschätzen zu können, sei der G20-Gipfel nur bedingt hilfreich. Die Strategin hält den jüngsten Rückgang der Anleiherenditen für wesentlich aussagekräftiger. Er signalisiere düstere Aussichten für die Weltwirtschaft.

An Konjunkturdaten stehen vor Börsenbeginn die persönlichen Einkommen und Ausgaben aus dem Mai auf der Agenda. Sie geben Auskunft über den für die US-Wirtschaft so wichtigen Konsum. Das gilt auch für den Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan, der eine halbe Stunde nach der Startglocke bekannt gegeben wird. Daneben steht der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago zur Veröffentlichung an.

Nike tendieren vorbörslich etwas leichter. Der Sportartikelhersteller hat in seinem vierten Quartal wegen Investitionen und einer höheren Steuerquote weniger verdient als erwartet. Dank eines guten Wachstums in China und Nordamerika übertraf Nike aber die Umsatzschätzungen. Anders als befürchtet litt der Konzern nicht unter dem Handelsstreit.

Mit Erleichterung reagieren Anleger darauf, dass die großen US-Banken den jüngsten Stresstest der US-Notenbank bestanden haben. Der Kurs von Goldman Sachs legt um 2,1 Prozent zu, JP Morgan steigen um rund 2 Prozent, Bank of America um 2,7 Prozent und Citigroup um 1,8 Prozent.

