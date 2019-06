Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland bewegt sich weiter auf hohem Niveau, wird aber schwächer. Vor allem in konjunkturabhängigen Branchen wie dem verarbeitenden Gewerbe und dem Handel sei die Zahl der unbesetzten Stellen rückläufig, berichtete die Bundesagentur für Arbeit (BA) bei der Veröffentlichung ihres Stellenindex BA-X für Juni am Freitag in Nürnberg. Der entsprechende Wert, den BA-Experten monatlich auf Basis der gemeldeten zu vergebenen Jobs berechnen, blieb im Juni mit 248 Punkten auf dem Niveau des Vormonats, liegt aber 6 Punkte unter dem Wert von Juni 2018.

Zum Höhepunkt des Stellenbooms im September 2018 hatte der BA-X noch bei 256 Punkten gelegen. Als Grund für die Abschwächung sehen Arbeitsmarktforscher die schwächere Konjunktur. In den konjunkturunabhängigen Branchen wie dem Gesundheits- und Sozialwesen, der öffentlichen Verwaltung und dem Bildungs- und Erziehungsbereich steigt dagegen weiter die Nachfrage nach neuen Mitarbeitern, wie die Nürnberger Bundesbehörde weiter mitteilte. Auch bei qualifizierten Unternehmensdienstleistungen und auf dem Bau gibt es derzeit mehr Stellenmeldungen als zur gleichen Zeit des vergangenen Jahres. Dagegen verzeichnete das verarbeitende Gewerbe, die Verkehr- und Logistikbranche sowie der Handel weniger Stellenmeldungen als im Vorjahr. Auch Zeitarbeitsunternehmen melden weniger vakante Stellen./mac/DP/nas

AXC0140 2019-06-28/13:04