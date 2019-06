Köln (www.anleihencheck.de) - "Es gibt nach wie vor Anzeichen für eine weitere Verschlechterung der Weltkonjunktur. Deshalb bevorzugen wir nach wie vor Carry-Positionen gegenüber Aktien, vor allem in High Yield und Emerging-Market-Anleihen. Bei US-Treasuries und dem US-Dollar erwarten wir keine größeren Veränderungen. Die meisten Nachrichten sind bereits eingepreist", so Serge Pizem, Global Head of Multi-Asset Investments bei AXA Investment Managers, über seine geplante Asset-Allokation im Juli. ...

