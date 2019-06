Linz (www.anleihencheck.de) - Die ungarische Notenbank hat diese Woche den Leitzinssatz bei 0,90% unverändert belassen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Sie sehe die Inflation für 2020 und 2021 leicht steigend bei 3,3%. Das Wirtschaftswachstum solle sich in diesem Jahr noch auf 4,3% erhöhen und 2020 um 1,0% abschwächen. Der EUR/HUF (Ungarischer Forint)-Kurs habe mit einem temporären Kursrückgang unter 323,00 reagiert. Bleibe der Kurs nachhaltig über 323,50, dann sei ein weiterer Anstieg auch über den nächsten Widerstand bei 324,40 möglich. (28.06.2019/alc/a/a) ...

